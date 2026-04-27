محافظ سوهاج يوقف معلمة تعدّت على تلميذ ويحيل الواقعة للتحقيق

كتب : عمار عبدالواحد

06:32 م 27/04/2026

اللواء طارق راشد محافظ سوهاج

اتخذ اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إجراءات حاسمة وفورية بشأن واقعة التعدي على أحد تلاميذ مدرسة دار السلام الابتدائية، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

إيقاف المعلمة وإحالتها للتحقيق

جاء القرار عقب عرض الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، تفاصيل الواقعة، حيث قرر المحافظ إيقاف المعلمة المشكو في حقها عن العمل لمدة شهر كإجراء احترازي أو لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

كما وجه المحافظ بإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتهاء التحقيقات.

نقل المعلمة خارج المدرسة

تضمن القرار استبعاد المعلمة من المدرسة الحالية ونقلها إلى مدرسة أخرى خارج نطاق مدرسة دار السلام الابتدائية، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وضمان سلامة الطلاب.

متابعة ميدانية للمدارس

كلف محافظ سوهاج لجان المتابعة بتكثيف المرور على مدارس إدارة دار السلام التعليمية، للتأكد من الالتزام بالقيم التربوية ومنع أي تجاوزات داخل المدارس.

وأكد المحافظ أن كرامة الطالب المصري خط أحمر، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس سلامة الطلاب الجسدية أو النفسية.

مناشدة أولياء الأمور

ناشدت محافظة سوهاج أولياء الأمور بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شكاوى أو تجاوزات عبر غرف العمليات المختصة بالمحافظة أو مديرية التربية والتعليم، لضمان سرعة التدخل وحماية حقوق الطلاب.

فيديو قد يعجبك



مفاجآت في تحقيقات "حفل أكتوبر".. التنظيم عبر تطبيق والتذكرة تصل لـ900 جنيه
حوادث وقضايا

مفاجآت في تحقيقات "حفل أكتوبر".. التنظيم عبر تطبيق والتذكرة تصل لـ900 جنيه
سيول تضرب بعض أودية العريش ورفح والشيخ زويد.. وتحرك عاجل من الري
أخبار مصر

سيول تضرب بعض أودية العريش ورفح والشيخ زويد.. وتحرك عاجل من الري
مصراوي يكشف: هل يشاهد لاعبو الأهلي مباراة الزمالك وانبي؟
رياضة محلية

مصراوي يكشف: هل يشاهد لاعبو الأهلي مباراة الزمالك وانبي؟
"اقتحموا بيتي وضربوني".. الشرطة تكشف كواليس فيديو حدائق أكتوبر
حوادث وقضايا

"اقتحموا بيتي وضربوني".. الشرطة تكشف كواليس فيديو حدائق أكتوبر
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من الري سيول تضرب بعض أودية العريش ورفح والشيخ زويد
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
تحذير مهم من الجيش.. أسلوب جديد للنصب مرتبط بالإجراءات التجنيدية
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي