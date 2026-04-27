اتخذ اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إجراءات حاسمة وفورية بشأن واقعة التعدي على أحد تلاميذ مدرسة دار السلام الابتدائية، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

إيقاف المعلمة وإحالتها للتحقيق

جاء القرار عقب عرض الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، تفاصيل الواقعة، حيث قرر المحافظ إيقاف المعلمة المشكو في حقها عن العمل لمدة شهر كإجراء احترازي أو لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

كما وجه المحافظ بإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتهاء التحقيقات.

نقل المعلمة خارج المدرسة

تضمن القرار استبعاد المعلمة من المدرسة الحالية ونقلها إلى مدرسة أخرى خارج نطاق مدرسة دار السلام الابتدائية، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وضمان سلامة الطلاب.

متابعة ميدانية للمدارس

كلف محافظ سوهاج لجان المتابعة بتكثيف المرور على مدارس إدارة دار السلام التعليمية، للتأكد من الالتزام بالقيم التربوية ومنع أي تجاوزات داخل المدارس.

وأكد المحافظ أن كرامة الطالب المصري خط أحمر، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس سلامة الطلاب الجسدية أو النفسية.

مناشدة أولياء الأمور

ناشدت محافظة سوهاج أولياء الأمور بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شكاوى أو تجاوزات عبر غرف العمليات المختصة بالمحافظة أو مديرية التربية والتعليم، لضمان سرعة التدخل وحماية حقوق الطلاب.