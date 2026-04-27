الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

6 انتصارات.. ماذا يفعل الزمالك تحت صافرة محمود ناجي؟

كتب : محمد عبد الهادي

07:00 ص 27/04/2026

الحكم محمود ناجي 1

استقرت لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، على الحكم محمود ناجي لإدارة مباراة الزمالك وإنبي، التي تجمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يدير المباراة محمود ناجي، يعاونه سمير جمال كحكم مساعد أول، ومحمد مجدي سليمان كحكم مساعد ثان، وأحمد ناصر كحكم رابع، ويتواجد داخل غرفة تقنية الفيديو، الحكم أحمد جابر، ويعاونه محمد أحمد الشناوي كحكم فيديو مساعد.

أرقام الزمالك تحت صافرة الحكم محمود ناجي

ستكون مباراة اليوم هي المباراة رقم 14، التي يخوضها الفارس الأبيض، في حضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي، حيث سبق له إدارة 13 مباراة من قبل.

وخلال 13 مباراة سابقة أدارها ناجي للزمالك، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 6 مباريات، حضر التعادل في 5 لقاءات أيضًا، وتلقى الفارس الأبيض الهزيمة في مباراتين.

محمود ناجي الزمالك

أجواء باردة وأمطار.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس على بعض المناطق
