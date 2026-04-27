هاني وبن رمضان.. خماسي الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

تلقى الأهلي تحذيرًا فنيًا قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك، بسبب تهديد عدد من لاعبيه بالغياب حال الحصول على إنذارات جديدة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، في مباراة تُعد البروفة الأخيرة قبل لقاء القمة.

وتُقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة الحاسمة للمسابقة.

5 مهددين من الأهلي بالغياب أمام الزمالك

ويضم قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن القمة كلًا من: محمد هاني، محمد علي بن رمضان، أحمد نبيل كوكا، عمرو الجزار، وأحمد رمضان بيكهام، حيث إن حصول أي منهم على بطاقة صفراء خلال مواجهة بيراميدز سيؤدي إلى إيقافه وغيابه عن اللقاء التالي.

ويمثل هذا الموقف تحديًا للجهاز الفني للأهلي، في ظل أهمية الحفاظ على القوام الأساسي للفريق قبل مواجهة الزمالك، التي قد تكون حاسمة في سباق المنافسة على لقب الدوري.