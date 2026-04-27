بيزيرا وناصر منسي مهددان بالغياب عن الزمالك أمام الأهلي

يواجه فريق الزمالك تحذيرًا فنيًا مهمًا قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، بسبب تهديد ثنائي الفريق ناصر منسي وخوان بيزيرا بالغياب عن القمة المقبلة في الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء اليوم الإثنين، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، في مباراة تُعد البروفة الأخيرة قبل لقاء القمة أمام الأهلي المقرر إقامته الجمعة المقبلة.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن بيراميدز والأهلي صاحبي المركزين الثاني والثالث، ما يزيد من أهمية كل مباراة في هذه المرحلة الحاسمة.

تهديد مشاركة بيزيرا وناصر منسي أمام الأهلي

ويواجه الثنائي منسي وبيزيرا خطر الغياب عن القمة في حال حصول أي منهما على بطاقة صفراء خلال مباراة إنبي، حيث يمتلك كل لاعب بطاقتين صفراوين، وأي إنذار إضافي سيؤدي إلى الإيقاف.

ويُعد اللاعبان من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق، حيث يعتمد عليهما الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بشكل كبير، خاصة بعد مساهمة بيزيرا في تسجيل هدف الفوز أمام بيراميدز في الجولة الماضية.