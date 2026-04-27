مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

جميع المباريات

إعلان

بيزيرا وناصر منسي مهددان بالغياب عن الزمالك أمام الأهلي

كتب : محمد خيري

09:10 ص 27/04/2026

خوان بيزيرا لاعب الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه فريق الزمالك تحذيرًا فنيًا مهمًا قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، بسبب تهديد ثنائي الفريق ناصر منسي وخوان بيزيرا بالغياب عن القمة المقبلة في الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء اليوم الإثنين، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، في مباراة تُعد البروفة الأخيرة قبل لقاء القمة أمام الأهلي المقرر إقامته الجمعة المقبلة.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن بيراميدز والأهلي صاحبي المركزين الثاني والثالث، ما يزيد من أهمية كل مباراة في هذه المرحلة الحاسمة.

تهديد مشاركة بيزيرا وناصر منسي أمام الأهلي

ويواجه الثنائي منسي وبيزيرا خطر الغياب عن القمة في حال حصول أي منهما على بطاقة صفراء خلال مباراة إنبي، حيث يمتلك كل لاعب بطاقتين صفراوين، وأي إنذار إضافي سيؤدي إلى الإيقاف.

ويُعد اللاعبان من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق، حيث يعتمد عليهما الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بشكل كبير، خاصة بعد مساهمة بيزيرا في تسجيل هدف الفوز أمام بيراميدز في الجولة الماضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الأهلي خوان بيزيرا ناصر منسي الدوري المصري

إعلان

إعلان

