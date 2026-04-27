تحرص عدد من نجمات الفن على استغلال بدايات فصل الصيف في السفر إلى وجهات سياحية مميزة، هربًا من ضغوط العمل وحرصًا على قضاء أوقات من الاستجمام والاسترخاء.

وتشارك النجمات جمهورهن لحظاتهن خلال قضاء الإجازة عبر حساباتهن على مواقع التواصل، من خلال نشر صور تجمع بين الإطلالات الصيفية الجذابة.

ومن أبرز النجمات اللاتي سافرن مؤخرًا، الفنانة ميرنا جميل، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة مي عمر برفقة زوجها محمد سامي، وغيرهن من النجوم.

وتحظى هذه الإطلالات بتفاعل واسع من الجمهور، إذ يحرص المتابعون على التعليق والإشادة بجمال الأماكن واختيارات النجمات.

ونستعرض في التقرير التالي الأماكن والدول الخارجية التي يذهب إليها النجوم في فصل الصيف

مي عمر

كشفت الفنانة مي عمر عن زيارتها مدينة براغ بدولة التشيك، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بالقرب من إحدى محطات القطارات الشهيرة.

مايان السيد

خطفت الفنانة مايان السيد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، من خلال مشاركتها في مهرجان هوليوود للفيلم العربي في لوس أنجلوس الأمريكية،

انتصار

وثقت الفنانة انتصار رحلتها إلى باريس، حيث شاركت جمهورها صورًا من تواجدها في المدينة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت انتصار على الصور قائلة: "رحلة قصيرة في باريس".

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا من عطلتها الصيفية أثناء تواجدها في متحف دالي بمدينة فيجيراس في إسبانيا، حيث ظهرت بإطلالة صيفية أنيقة، مرتدية فستانًا أزرق مزينًا بالورود.

ميرنا جميل

حرصت الفنانة ميرنا جميل على الاستمتاع بإجازتها في مونت كارلو بموناكو، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية إطلالة أنيقة وهي تتجول بعدد من الشوارع العامة.

اقرأ أيضا..

وفاة نجل الفنان إبراهيم سعفان.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

محمد دياب: دونالد ترامب "طفل كبير" وشخصيته تصلح للدراما