أكد المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المحافظة تُعد من أكبر المحافظات الزراعية في إنتاج القمح، حيث تزرع ما يقارب نصف مليون فدان، ما يعزز مكانتها كأحد أهم مصادر المحصول الاستراتيجية في مصر.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المستهدف زراعته هذا الموسم يبلغ 394.315 فدان، بإنتاجية متوقعة تصل إلى نحو 591.472 طن، يتم استيعابها داخل الصوامع ومواقع التخزين المنتشرة بالمحافظة.

منظومة تخزين متطورة

وأشار إلى أن الشرقية تضم 57 موقعًا للتخزين، من بينها 13 صومعة، تشمل 9 صوامع تابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين، و3 لشركة مطاحن شرق الدلتا، وصومعة واحدة لشركة مطاحن شمال القاهرة، إضافة إلى 44 مركز تجميع (شون أرضية) مجهزة وفقًا للمواصفات القياسية.

وتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع نحو 732.895 طن، مع إمكانية الاستعانة بمواقع إضافية حال زيادة الكميات.

موسم توريد يمتد لأربعة أشهر

يمتد موسم توريد القمح من منتصف أبريل حتى منتصف أغسطس، حيث تُستخدم الصوامع للتخزين طويل الأمد، بينما تُستغل مواقع التجميع للتخزين المؤقت قبل نقل المحصول إلى المطاحن.

عوامل زيادة الإنتاج

أوضح وكيل وزارة التموين أن موسم 2026 شهد زيادة ملحوظة في الإنتاجية، بمتوسط يصل إلى طن ونصف للفدان، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل أبرزها: التوسع في المساحات المزروعة، رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، استخدام تقاوي محسنة مثل “سدس 14” و“أجاسيد 22” و“سخا 95” و“جيزة 171”، انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض، تحسن الظروف المناخية.

إجراءات الفحص والجودة

تتم عمليات فحص القمح من خلال لجان متخصصة تضم ممثلين عن التموين وهيئة سلامة الغذاء ووزارة الزراعة، لضمان جودة المحصول وحصول المزارعين على مستحقاتهم بشكل عادل، مع الحفاظ على جودة القمح المورد للدولة.