الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت أحياء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية أو الصيد.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، بين 19 درجة مئوية للعظمى، و18 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 24 كيلو متر/ الساعة، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 74%.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

ونفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إجراءات مواجهة تقلبات الطقس بكافة قطاعاتها، وذلك للتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة، بما يضمن استمرار كفاءة عمل شبكات الصرف الصحي وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس سامي قنديل رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار المتابعة الميدانية لحالة الطقس، في ظل التوقعات بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات المقبلة، مع احتمالية زيادة شدتها على بعض المناطق، وهو ما يستدعي الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي مستجدات.

وأضاف أنه جرى تخصيص الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة، مؤكدًا سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ في مختلف مناطق المحافظة.

وناشدت الشركة المواطنين توخي الحذر خلال فترات التقلبات الجوية، وتجنب إلقاء المخلفات في الشوارع أو داخل شنايش الأمطار، لما تسببه من انسداد للشبكات وتعطيل كفاءة تصريف مياه الأمطار، مؤكدة استمرار رفع حالة التأهب لمتابعة الموقف أولًا بأول.