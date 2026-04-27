سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

09:20 ص 27/04/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 27-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4676 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6012 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7015 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8017 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249328 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19% إلى نحو 4718 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

