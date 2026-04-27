اليوم.. "زراعة الشيوخ" تبحث إنشاء كيان متخصص لتسويق المنتجات الزراعية

كتب : نشأت حمدي

09:00 ص 27/04/2026

مجلس الشيوخ

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية المصرية.

ووجه مجلس الشيوخ دعوة إلى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لحضور الاجتماع أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى حضور وزارة الزراعة.

وأوضح النائب حازم الجندي، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة خلال الفترة الحالية لدعم قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي، باعتباره جزءا من الأمن القومي، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع مستقبل مصر، إلى جانب التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات.

وأشار "الجندي" ، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إلى أنه رغم تحسن أداء الصادرات الزراعية، لا يزال هناك عجز في الميزان التجاري الزراعي، حيث تقل الصادرات عن الإمكانيات المتاحة، فضلاً عن وجود عدد من التحديات، من بينها ضعف منظومة التسويق، وغياب التنسيق بين المصدرين وصناع القرار، وضعف الروابط داخل سلاسل التصدير، لافتاً إلى أن القطاع يعاني كذلك من نقص المعلومات والبيانات التسويقية، وضعف التمويل الموجه لصغار ومتوسطي المزارعين، إلى جانب صعوبات الشحن وارتفاع تكلفته، وعدم توافر أسطول وطني للنقل البحري، وهو ما يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ النائب المهندس حازم الجندي الصادرات الزراعية مجلس الشيوخ المنتجات الزراعية

