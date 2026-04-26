كشف الإعلامي جمال الغندور عن كواليس الجلسة الخاصة التي جمعت بين الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي مع الثنائي الهجومي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه خلال مران الفريق وذلك قبل الدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بيراميدز.

ماذا طلب توروب من ثنائي الأهلي قبل موقعة بيراميدز؟

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن توروب شدد على أهمية التركيز منذ بداية اللقاء، مطالباً الثنائي بضرورة استغلال الفرص والعمل على حسم المباراة مبكراً في ظل اعتماده عليهما بشكل أساسي في الخط الهجومي خلال المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويستعد الأهلي لملاقاة بيراميدز في الثامنة مساء غدٍ الاثنين، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري والوحيد لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

