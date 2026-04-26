الدوري المصري

الزمالك

17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

22:00

ليفانتي

طلب خاص من توروب قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. ما هو؟

كتب : نهي خورشيد

11:19 م 26/04/2026

الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور عن كواليس الجلسة الخاصة التي جمعت بين الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي مع الثنائي الهجومي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه خلال مران الفريق وذلك قبل الدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بيراميدز.

ماذا طلب توروب من ثنائي الأهلي قبل موقعة بيراميدز؟

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن توروب شدد على أهمية التركيز منذ بداية اللقاء، مطالباً الثنائي بضرورة استغلال الفرص والعمل على حسم المباراة مبكراً في ظل اعتماده عليهما بشكل أساسي في الخط الهجومي خلال المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويستعد الأهلي لملاقاة بيراميدز في الثامنة مساء غدٍ الاثنين، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري والوحيد لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ييس توروب الأهلي بيراميدز الدوري المصري

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
تقارير: الجيش الأمريكي صادر نفطا إيرانيا بقيمة 380 مليون دولار
