"غياب كامويش والشناوي".. قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

كتب : يوسف محمد

08:39 م 26/04/2026
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، عن قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نظيره بيراميدز غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء وحازم جمال

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني، محمد شكري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، مروان عطية، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر وعمر معوض.

خط الهجوم: محمد شريف ومروان عثمان

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 44 نقطة جمعها من 22 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 44 نقطة من نفس عدد المباريات.

وشهدت قائمة المارد الأحمر غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى غياب كامويش لأسباب فنية.

