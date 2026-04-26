في لفتة إنسانية مؤثرة، حرص الإعلامي محمد شبانة على توجيه رسالة خلال حفل زفاف نجله، طالب فيها الجميع بالدعاء لوالدته التي ترقد في المستشفى إثر معاناتها مع المرض.

محمد شبانة في فرح نجله يطالب بالدعاء لوالدته

وشهد حفل الزفاف، الذي أُقيم مساء أمس السبت بحضور عدد من الشخصيات العامة والرياضية، حضور محمود الخطيب، رئيس الأهلي، إلى جانب نخبة من نجوم الرياضة والإعلام.

ولم يتمالك شبانة دموعه خلال كلمته في الحفل، حيث قال: “في يوم زي ده مش عايز أزعلكم، لكن صعب عليّ أحتفل وأمي مش معايا النهارده، أنا سعيد بوجودكم وفرحان بيكم”، في مشهد لاقى تعاطفًا واسعًا من الحضور.

وأضاف: “كان لازم أجوزه، مش عارف أأجل تاني.. بس دعواتكم إنها تخرج بالسلامة”، مؤكدًا أمله في تحسن الحالة الصحية لوالدته خلال الفترة المقبلة.