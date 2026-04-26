وجه أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، انتقادات حادة لأوضاع الفريق خلال الموسم الجاري، مطالبًا بضرورة الاعتراف بالأخطاء والعمل على تصحيح المسار، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

وأكد دروجبا، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يمر بحالة من التراجع على المستويين الفني والإداري، مشيرًا إلى أن ما يحدث داخل النادي يتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف.

وأوضح أن الأهلي، رغم فضله الكبير عليه خلال مسيرته، يعاني من بعض أوجه القصور، لافتًا إلى أن الاستغناء عن عناصر الخبرة مثل رامي ربيعة وأكرم توفيق وعمرو السولية، مقابل التعاقد مع صفقات مرتفعة التكلفة، كان له تأثير سلبي على أداء الفريق هذا الموسم.

وأضاف أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يُعد أحد أساطير الكرة المصرية، إلا أن المرحلة الحالية – من وجهة نظره – تكشف عن وجود خلل إداري يستوجب الاعتراف به ومعالجته، مؤكدًا أن جماهير الأهلي مطالبة بمواجهة المشكلات بدلًا من تجاهلها.

الأهلي يعتمد على نتائج المنافسين

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أن الفريق أصبح يعتمد في بعض الأحيان على نتائج المنافسين، معتبرًا أن المواجهة المقبلة أمام بيراميدز تمثل محطة حاسمة في سباق الدوري، واصفًا اللقاء بالصعب والمفصلي.

كما تطرق إلى نظرة بعض الفرق لمواجهات القطبين، موضحًا أن البعض يرى لقاءات الزمالك أقل صعوبة مقارنة بمباريات الأهلي.

وفيما يتعلق بملف التحكيم، شدد دروجبا على أن الأخطاء التحكيمية غير متعمدة، مؤكدًا أن أي حكم لن يغامر بسمعته من خلال مجاملة فريق على حساب آخر، حتى وإن كانت بعض القرارات تؤثر على نتائج المباريات.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز، غدا الإثنين، في الجولة الرابعة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.