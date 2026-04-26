تلقى الزمالك دفعة قوية قبل مواجهة إنبي المرتقبة، بعد تأكد جاهزية الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك للمشاركة في اللقاء، عقب تعافيه من الإصابة.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

ويستضيف الزمالك نظيره إنبي مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتعزيز صدارته للجدول.

ويتصدر الزمالك ترتيب مرحلة التتويج برصيد 49 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ما يمنح اللقاء أهمية خاصة في سباق المنافسة.

وأكد مصدر داخل النادي أن بنتايك أصبح جاهزًا بشكل كامل بعد تعافيه من شد خفيف في العضلة الضامة، والذي تسبب في غيابه عن مواجهة بيراميدز الأخيرة.

وأوضح المصدر أن قرار مشاركة اللاعب في مباراة إنبي يعود للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، مشيرًا إلى أنه سيكون أيضًا جاهزًا لمواجهة الأهلي المقبلة.