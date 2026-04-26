بالتقسيط على 12 شهرا.. تفاصيل عرض الزمالك لجماهيره للسفر للجزائر

أعلن الزمالك عن مبادرة جديدة لتسهيل حضور جماهيره لمباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، والمقرر إقامتها في الجزائر يوم 9 مايو المقبل.

تفاصيل عرض نادي الزمالك للجماهير

وكشف النادي، عن تنظيم رحلات متكاملة للجماهير الراغبة في مؤازرة الفريق خارج الأرض، تتضمن السفر والعودة في نفس يوم المباراة، مقابل 40 ألف جنيه، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء اللوجستية على المشجعين.

وأوضح الزمالك أن العرض يشمل استخراج التأشيرة، وتذاكر الطيران، وتذكرة حضور المباراة، ضمن باقة واحدة، مع إمكانية السداد بالتقسيط على مدار 12 شهرًا دون فوائد، ودون الحاجة لدفع مقدم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة النادي لدعم الفريق في المواجهة المرتقبة، وضمان حضور جماهيري قوي في الجزائر، خلال اللقاء الذي يمثل نصف الطريق نحو التتويج باللقب القاري.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد تخطيه شباب بلوزداد في نصف النهائي، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف دون رد، قبل أن يحسم التأهل بالتعادل السلبي في لقاء الإياب.