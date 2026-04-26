توروب يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة بيراميدز

كتب : محمد خيري

12:08 م 26/04/2026

مران الأهلي

يضع ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، اللمسات النهائية على خطة فريقه، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء غدٍ الإثنين 27 أبريل، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويدخل بيراميدز المباراة في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على الأهلي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، ما يزيد من أهمية المواجهة بين الفريقين.

ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم الأحد على ملعب مختار التتش، حيث يقود توروب المران الأخير، قبل أن يعقد محاضرة فنية مع اللاعبين لشرح بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بالمباراة.

ومن المنتظر أن يعلن المدير الفني قائمة الفريق عقب نهاية المران، على أن يدخل اللاعبون في معسكر مغلق بأحد الفنادق، بهدف فرض حالة من التركيز والانضباط قبل المواجهة الحاسمة.

طرح كراسة الشروط غدًا.. مناقصتان للأمن والنظافة بمحطات الأتوبيس الترددي BRT
