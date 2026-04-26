التعليم: المدارس الفنية الدولية تدخل الخدمة بدءًا بالإيطالية العام المقبل

كتب : أحمد الجندي

01:45 م 26/04/2026 تعديل في 02:09 م

الدكتور أيمن بهاء الدين

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة تطوير التعليم الفني في مصر تشهد تحولًا استراتيجيًا كبيرًا يحظى باهتمام مباشر من وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن هذا الملف أصبح ضمن أولويات الدولة خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح في مؤتمر اليوم الأحد، أن مشروع المدارس الفنية الدولية لم يعد مجرد خطة، بل تحول إلى واقع فعلي، حيث من المقرر بدء تشغيل المدارس الإيطالية خلال العام المقبل، على أن يتم التوسع تدريجيًا في هذا النموذج ليشمل مدارس بشراكات مع دول عدة، من بينها ألمانيا وفرنسا وكوريا وسنغافورة وكندا.

وأضاف أن فلسفة تطوير التعليم الفني تعتمد على التعاون مع كل دولة وفقًا لمجالات تميزها، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو مجالات الري وغيرها، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطبيقها داخل النظام التعليمي المصري.

وأشار إلى أن هذا التطور الكبير يأتي في إطار دعم قوي من القيادة السياسية، إلى جانب المتابعة المستمرة من وزير التربية والتعليم، والتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الإدارات المركزية للتعليم الفني وأكاديميات إعداد المعلمين، لضمان تنفيذ خطط التطوير بكفاءة.

وزارة التعليم المدارس الدولية التعليم الفني

