إعلان

صور خلسة وانتهاك خصوصية.. تفاصيل إحالة متهم للمحاكمة في واقعة ريهام عبدالغفور

كتب : صابر المحلاوي

02:13 م 26/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة أحد الأشخاص إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بتصوير الفنانة ريهام عبدالغفور خلسة وبطريقة غير لائقة، خلال تواجدها في عرض خاص لإحدى الفعاليات الفنية.

اتهامات متعددة

وكشف المحامي شعبان سعيد، دفاع الفنانة، أن النيابة العامة وجهت للمتهم عدة اتهامات، من بينها نشر وإذاعة صور ومقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب السب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهم باستغلال حضور الفنانة للعرض الخاص، حيث تعمد ملاحقتها باستخدام هاتفه المحمول، والتقاط صور ومقاطع فيديو لها من زوايا وُصفت بغير اللائقة، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراءات قانونية

وأشار الدفاع إلى أن الفنانة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على خصوصيتها وحقوقها، ومواجهة أي تجاوزات تمس حياتها الخاصة خلال الفعاليات العامة.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ريهام عبدالغفور النيابة العامة انتهاك الخصوصية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
الموضة

أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
حالتا وفاة و70 مصاباً.. رعب الكلاب الضالة يحاصر الأطفال في المحافظات
أخبار المحافظات

حالتا وفاة و70 مصاباً.. رعب الكلاب الضالة يحاصر الأطفال في المحافظات
اندلاع حريق هائل داخل قاعدة "فيرفورد" الجوية البريطانية (فيديو)
شئون عربية و دولية

اندلاع حريق هائل داخل قاعدة "فيرفورد" الجوية البريطانية (فيديو)
هجوم دامٍ على باماكو.. وأنباء عن مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا
شئون عربية و دولية

هجوم دامٍ على باماكو.. وأنباء عن مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا
بـ12 رصاصة.. تفاصيل مقتل ملكة جمال المكسيك على يد حماتها
حوادث وقضايا

بـ12 رصاصة.. تفاصيل مقتل ملكة جمال المكسيك على يد حماتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟