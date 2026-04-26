قررت جهات التحقيق المختصة إحالة أحد الأشخاص إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بتصوير الفنانة ريهام عبدالغفور خلسة وبطريقة غير لائقة، خلال تواجدها في عرض خاص لإحدى الفعاليات الفنية.

اتهامات متعددة

وكشف المحامي شعبان سعيد، دفاع الفنانة، أن النيابة العامة وجهت للمتهم عدة اتهامات، من بينها نشر وإذاعة صور ومقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب السب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهم باستغلال حضور الفنانة للعرض الخاص، حيث تعمد ملاحقتها باستخدام هاتفه المحمول، والتقاط صور ومقاطع فيديو لها من زوايا وُصفت بغير اللائقة، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراءات قانونية

وأشار الدفاع إلى أن الفنانة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على خصوصيتها وحقوقها، ومواجهة أي تجاوزات تمس حياتها الخاصة خلال الفعاليات العامة.

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة