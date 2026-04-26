كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إدارة الزمالك استقرت على إعداد عقد جديد يتناسب مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال وذلك اعتباراً من الموسم المقبل.



وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن هذا التوجه يأتي بعد النتائج الإيجابية التي حققها الجهاز الفني، إذ نجح الفريق في بلوغ نهائي بطولة الكونفدرالية إلى جانب منافسته القوية على صدارة الدوري المصري، ما دفع الإدارة للسعي نحو الحفاظ على الاستقرار الفني ودعم المنظومة الحالية.

استقرار فني في الزمالك قبل موقعة الأهلي



وفي سياق متصل، أشار الغندور إلى أن معتمد جمال شدد على لاعبي الزمالك بضرورة الحفاظ على أعلى درجات التركيز خلال المرحلة الحاسمة من الموسم، مؤكداً أن سباق الدوري لم يحسم حتى الآن.



وأضاف أن المدير الفني حذر لاعبيه من التسرع في الاحتفال باللقب حتى في حال تحقيق الفوز في المواجهات المقبلة، مطالباً بتأجيل أي حديث عن التتويج إلى ما بعد مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها في الأول من مايو ضمن منافسات الجولة الخامسة، لضمان عدم فقدان التركيز في توقيت حاسم.

إقرأ أيضاً:



غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات

ارتجاج في المخ وإغماء.. مستجدات الحالة الصحية لخطاري لاعب الإسماعيلي