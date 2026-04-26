الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

يوفنتوس

الزمالك يجهز عقداً جديداً لمعتمد جمال.. ما التفاصيل

كتب : نهي خورشيد

01:00 ص 26/04/2026

معتمد جمال

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إدارة الزمالك استقرت على إعداد عقد جديد يتناسب مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال وذلك اعتباراً من الموسم المقبل.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن هذا التوجه يأتي بعد النتائج الإيجابية التي حققها الجهاز الفني، إذ نجح الفريق في بلوغ نهائي بطولة الكونفدرالية إلى جانب منافسته القوية على صدارة الدوري المصري، ما دفع الإدارة للسعي نحو الحفاظ على الاستقرار الفني ودعم المنظومة الحالية.

استقرار فني في الزمالك قبل موقعة الأهلي

وفي سياق متصل، أشار الغندور إلى أن معتمد جمال شدد على لاعبي الزمالك بضرورة الحفاظ على أعلى درجات التركيز خلال المرحلة الحاسمة من الموسم، مؤكداً أن سباق الدوري لم يحسم حتى الآن.

وأضاف أن المدير الفني حذر لاعبيه من التسرع في الاحتفال باللقب حتى في حال تحقيق الفوز في المواجهات المقبلة، مطالباً بتأجيل أي حديث عن التتويج إلى ما بعد مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها في الأول من مايو ضمن منافسات الجولة الخامسة، لضمان عدم فقدان التركيز في توقيت حاسم.

خالد الغندور الزمالك معتمد جمال

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
"كانت في الشيفت".. زوج ممرضة يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بالمنوفية
"كانت في الشيفت".. زوج ممرضة يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بالمنوفية
كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك
كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك

"السبب مجهول".. سماع أصوات دفاعات جوية في كرمانشاه غربي إيران
"السبب مجهول".. سماع أصوات دفاعات جوية في كرمانشاه غربي إيران
"قُبلة" محمد سامي لـ مي عمر تثير تفاعلا.. وسوسن بدر تعلق - صورة
"قُبلة" محمد سامي لـ مي عمر تثير تفاعلا.. وسوسن بدر تعلق - صورة

أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان