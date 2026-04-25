الدوري الإنجليزي

ليفربول

3 1
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

0 2
17:15

برشلونة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

2 1
22:00

أتلتيك بلباو

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
19:15

ساوثامبتون

إنبي يكشف حقيقة عروض القطبين لضم نجومه

كتب : نهي خورشيد

11:08 م 25/04/2026

أقطاي عبد الله

كتب - نهى خورشيد
كشف محمد إسماعيل المدير الرياضي لنادي إنبي، حقيقة الأنباء المتداولة مؤخراً بشأن اهتمام الأندية الكبرى بضم عدد من لاعبي الفريق الأول.

حقيقة انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي

وأوضح إسماعيل في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي لإدارة إنبي لضم اللاعب أقطاي عبد الله، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الصدد يقتصر على اجتهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن كل ما يثار مؤخراً ما هو إلا شائعات سوشيال ميديا.

كما نفى المدير الرياضي وجود أي تواصل من جانب الزمالك بشأن التعاقد مع الحارس بودي سمير، مؤكداً عدم تلقي النادي أي عروض أو استفسارات رسمية.

هل طلب بيراميدز التعاقد مع لاعب إنبي؟

وفي السياق ذاته، شدد إسماعيل على أن بيراميدز لم يفتح خطوط اتصال مع إنبي للتعاقد مع محمد حمدي، لافتاً إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة لكنه لم يحالفه التوفيق خلال تجربته السابقة مع الزمالك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يثار حالياً حول انتقالات لاعبي إنبي لا يتجاوز كونه أحاديث إعلامية دون أساس فعلي على أرض الواقع.

إقرأ أيضاً:

غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات

ارتجاج في المخ وإغماء.. مستجدات الحالة الصحية لخطاري لاعب الإسماعيلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك
موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل
أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان