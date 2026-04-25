كشف محمد إسماعيل المدير الرياضي لنادي إنبي، حقيقة الأنباء المتداولة مؤخراً بشأن اهتمام الأندية الكبرى بضم عدد من لاعبي الفريق الأول.

حقيقة انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي

وأوضح إسماعيل في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي لإدارة إنبي لضم اللاعب أقطاي عبد الله، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الصدد يقتصر على اجتهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن كل ما يثار مؤخراً ما هو إلا شائعات سوشيال ميديا.

كما نفى المدير الرياضي وجود أي تواصل من جانب الزمالك بشأن التعاقد مع الحارس بودي سمير، مؤكداً عدم تلقي النادي أي عروض أو استفسارات رسمية.

هل طلب بيراميدز التعاقد مع لاعب إنبي؟

وفي السياق ذاته، شدد إسماعيل على أن بيراميدز لم يفتح خطوط اتصال مع إنبي للتعاقد مع محمد حمدي، لافتاً إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة لكنه لم يحالفه التوفيق خلال تجربته السابقة مع الزمالك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يثار حالياً حول انتقالات لاعبي إنبي لا يتجاوز كونه أحاديث إعلامية دون أساس فعلي على أرض الواقع.

