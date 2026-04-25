حرص عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك اليوم السبت 25 أبريل الجاري، على زيارة أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز في المستشفى للإطمئنان على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية في الأنف.

وكان قطة تعرض للإصابة بكسر في الأنف، خلال مباراة فريقه الماضية أمام نادي الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دري نايل".

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره إنبي يوم الإثنين المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

وفي السياق ذاته يلاقي فريق بيراميدز، يوم الإثنين المقبل 27 أبريل الجاري النادي الأهلي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة التتويج.

الأهلي السعودي يعلن تشكيله الرسمي لنهائي آسيا أمام ماتشيدا الياباني

"بسبب التذاكر".. هجوم قوي من جماهير ليفربول ضد إدارة النادي خلال مباراة كريستال بالاس



