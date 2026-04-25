"مهمة صعبة".. ماذا يحتاج الإسماعيلي للبقاء في الدوري المصري موسم 2025-2026؟

تطور جديد يقرب مدرب برتغالي من الأهلي.. ما القصة؟

الأهلي يترقب حسم مصير لاعبه المعار في المجر.. ما التفاصيل؟

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم السبت 25 أبريل الجاري، عقوبات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

وشهدت الجولة الثالثة بمرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، العديد من المباريات القوية وبشكل خاص مباراة الزمالك وبيراميدز.

وكانت مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز، انتهت لصالح الزمالك بنتيجة هدف دون مقابل أحرزه اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.

عقوبات الجولة الثالثة بمرحلة التتويج بالدوري المصري

مباراة الزمالك وبيراميدز

وقررت رابطة الأندية إيقاف محمد إسماعيل مدافع نادي الزمالك، مباراة واحدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه، لحصوله على الإنذار الثالث في اللقاء.

ووقعت رابطة الأندية المصرية عقوبة على ثنائي بيراميدز أحمد سامي ومروان حمدي، بتغريم كلا منهما 5 آلاف جنيه، وإيقافهما مباراة واحدة، بعد الحصول على الإنذار الثالث.

مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا

وأصدرت رابطة الأندية المصرية اليوم العقوبات الخاصة بمباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا، منها إيقاف مخطط أحمال نادي سموحة عبد الحليم كامل الحسيني، مباراة واحدة وتغريم 10 آلاف جنيه، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في اللقاء.

وإيقاف إبراهيم الشحات لاعب سيراميكا مباراة واحدة، وتغريمه 5 آلاف جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث، بالإضافة إلى إيقاف جاستس آرثر لاعب سيراميكا مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف بعد حصوله على بطاقة صفراء ثالثة.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2025-2026، برصيد 49 نقطة، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

أقرأ أيضًا:

الكشف عن تفاصيل إصابة كليان مبابي لاعب ريال مدريد أمام بيتيس

في غياب يامال ورقم مرتقب.. تشكيل ناري لبرشلونة أمام خيتافي بالليجا