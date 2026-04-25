كتب - نهى خورشيد

عاد اسم المدرب البرتغالي برونو لاج لتصدر قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي الأهلي خلال الموسم المقبل، بالدوري المصري الممتاز.

هل سيتولى برونو لاج تدريب الأهلي الموسم المقبل؟

وكان اسم لاج طرح في وقت سابق على طاولة إدارة الأهلي، قبل التعاقد مع الجهاز الفني الحالي إلا أن المفاوضات توقفت حينها بسبب مطالبه المالية المرتفعة، إلى جانب تأكيد وكيل أعماله عدم رغبته في خوض تجربة تدريبية داخل المنطقة العربية.

وبحسب الإعلامي كريم رمزي فإن موقف المدرب البرتغالي شهد تحولاً ملحوظاً مؤخراً، إذ بادر مقربون منه بالتواصل مع مسؤول داخل الأهلي مؤكدين انفتاحه في الوقت الحالي على مناقشة عرض جديد.

موقف إدارة الأهلي من برونو لاج لتدريب الفريق

وأضاف أن لاج يحظى بدعم داخل إدارة النادي خاصة من ياسين منصور نائب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ وهو سيسهم في تقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات نحو خطوات أكثر جدية.

