في جبل طارق الدولة التي تقع، على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​الجنوبي لإسبانيا، والتي يقترب عدد سكانها من 40 ألف نسمة، نجح لاعب مصر في تحقيق مجدا شخصيا في هذه الدولة الصغيرة، من بوابة اللعبة الأشهر في العالم وهي كرة القدم.

وداخل الدولة التي لا تتمتع بشهرة كبيرة على ساحة كرة القدم العالمية، حفر اللاعب المصري أيمن غباشي صاحب الـ30 عاما اسمه في تاريخ دوري هذه الدولة، بعدما توج باللقب الدوري هذا الموسم 2025-2026 رفقة فريقه لينكولن.

وتعد خطوة غباشي واحترافه في فريق لينكولن ببلد طارق أمرا غريبا، وغير معتاد على اللاعبين المصريين، لذا حرص موقع مصراوي على التواصل مع اللاعب المصري للحديث معه عن تجربته في هذه الرحلة التي قد تبدو غريبة بعض الشيئ، بالإضافة إلى معرفة أبرز محطاته الرياضية في كرة القدم.

إلى نص الحوار:

كيف بدأت مسيرتك في كرة القدم؟

مسيرتي في كرة القدم بدأت من بوابة قطاع الناشئين بنادي جمهورية شبين، قبل أن يقوم نادي النجوم بشرائي في عمر 13 عاما فقط من جمهورية شبين، وأول من اكتشف موهبتي في قطاع الناشئين بالنجوم، وهو نجم ريال مدريد السابق ميشيل سالجادو، الذي كان يعمل في ناشئين نادي النجوم آنذاك.

من هو أول مدرب قام بتصعيدك للفريق الأول وصاحب الفضل الأول عليك؟

أول من قام بتصعيدي للمشاركة مع الفريق الأول مع النجوم كان الكابتن مؤمن سليمان، الذي يعد واحدا من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم في حياتي، وتتخطى إمكانياته وقدراته الفنية في التدريب العديد من المدربين الأجانب.

وعن تفاصيل مفاوضات الأهلي معه، أكد صاحب الـ30 عاما، أن النادي الأهلي تواصل معه لضمه خلال تواجده في قطاع الناشئين بالأهلي، عن طريق الكابتن عماد النحاس، بالفعل ذهبت إلى القلعة الحمراء وتدربت مع الفريق ولكن نادي النجوم، رفض بيعي إلى الأحمر آنذاك لذلك فشلت خطوة انضمامي للأحمر.

كيف جاءت خطوة انتقالك للعب في جبل طارق والسبب وراء اتخاذ هذه الخطوة؟

ذهبت للعب في دوري بلد طارق للمرة الأولى في عام 2018، عن طريق ميشيل سالجادو نجم ريال مدريد السابق، الذي طلب التعاقد معي في فريق جبل طارق يونايتد وبالفعل انضممت للفريق، وقدمت مستوى مميزة وكنت هداف الفريق آنذاك وهذه كانت بدايتي هناك.

وفي أغسطس الماضي عدت مرة آخرى للدوري في جبل طارق، لكن هذه المرة من بوابة فريق لينكولن، الذي تمكنت من التتويج معه في الموسم الحالي، بلقبي الدوري والكأس وهذا أمر مميز للغاية بالنسبة لي.

ماذا تمثل لك المشاركة في دوري أبطال أوروبا؟

مشاركتي مع فريق لينكولن في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2026-2027، هو أمر مميز للغاية وشرف كبير، فهمى البطولة الأقوى في العالم، منتظر هذه المشاركة بشكل كبير وأتمنى الظهور بشكل مميز يليق بي وببلدي مصر.

وهذه ليست المشاركة الأوروبية الأولى لي مع فريق لينكولن، حيث شاركت خلال الموسم الحالي 2025-2026 مع الفريق، في بطولة كأس المؤتمر الأوروبي.

هل حدث تواصل معك من قبل جهاز منتخب مصر؟

حتى الآن لم يتواصل معي أي من جهاز منتخب مصر الأول، في أي معسكر للفراعنة وأتمنى فرصة للمتابعة من قبل الجهاز الفني.

هل هناك إمكانية للعودة للدوري المصري مرة أخرى؟

في حال تم تقديم عرض مناسب لي للعودة للدوري المصري، مع جهاز فني محترف بالتأكيد سيكون الأمر محل اهتمام بالنسبة لي، خاصة وأن الدوري المصري أقوى فنيا من الدوري في جبل طارق.

وحول موقفه من الانتقال للأهلي والزمالك، حال تقديم عرض من كلا الناديين في الوقت نفسه، أكد الغباشي أنه سيختار في ذلك الوقت المكان، الذي يشعر فيه بأنه سيحصل على فرصة حقيقة وكبيرة للمشاركة.

ما هو الفارق بين الدوري المصري والدوري في جبل طارق؟

وأوضح صاحب الـ30 عاما الفارق بين الدوري المصري والدوري في جبل طارق، قائلا الدوري المصري أعلى من الناحية الفنية بكل تأكيد، لكن من الناحية التنظيمية الأمر يتجه لجبل طارق، خاصة وأن الناس هنا يعملون بشكل احترافي.

