أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهاته بسرعة ترميم وإعادة إحياء قصر الملك فاروق بمنطقة إدفينا بمحافظة البحيرة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على المباني التاريخية وتعظيم الاستفادة منها.

"رئيس الوزراء: القصر من المعالم التاريخية المميزة"

أوضح أن قصر الملك فاروق يُعد أحد المعالم التاريخية البارزة في محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أنه لم يحظَ بالاستغلال الأمثل خلال السنوات الماضية رغم ما يتمتع به من قيمة تاريخية وتراثية كبيرة.

"مدبولي: تحويل القصر إلى مشروع سياحي وفندقي"

أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف تحويل قصر الملك فاروق إلى مشروع سياحي وفندقي متكامل، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية وتنشيط الحركة السياحية، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي للمبنى.