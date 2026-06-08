كشف الهاني سليمان، حارس مرمى سموحة السابق، عن كواليس عدم انتقاله إلى النادي الأهلي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الأمر يعود إلى "النصيب" وليس بسبب أي شخص بعينه.

وقال الهاني سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "مودرن سبورت" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، إنه كان يعتقد أن ارتداء قميص الأهلي كان سيمنحه فرصا أكبر للانضمام إلى منتخب مصر.

وأوضح الحارس المخضرم أن عدم إتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء في أكثر من مناسبة لم يكن نتيجة خلافات أو تدخلات من أشخاص، بل كان أمرًا متعلقًا بالقدر.

كما أشاد الهاني سليمان باختيارات حسام حسن في مركز حراسة المرمى بمنتخب مصر خلال كأس العالم، مؤكدًا أنها اختيارات منطقية، ومتمنيا التوفيق للفراعنة في البطولة.