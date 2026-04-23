فيديو هدف الزمالك في مرمى بيراميدز في الدوري المصري الممتاز
كتب : محمد الميموني
سجل نجم نادي الزمالك خوان بيزيرا الهدف القاتل والأول للأبيض في مرمي بيراميدز في الدقيقة ال 84 من المرحلة النهائية في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.
وألتقي فريق الزمالك مع نظيره فريق بيراميدز اليوم الخميس علي ستاد القاهرة، ضمن منافسات المرحلة النهائية من الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.
زي بيزيرا ما لقينا 👏🏹 شيكو بانزا يصنع وبيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك في بيراميدز pic.twitter.com/DMbOSBa56c— ON Sport (@ONTimeSports) April 23, 2026