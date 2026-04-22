رسميا.. اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين الزمالك وبيراميدز، مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج، في مواجهة مباشرة على صدارة جدول الترتيب، حيث يتصدر الزمالك برصيد 46 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ويبراميدز

ويتولى محمد الغازي إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، كحكم ساحة.

ويعاون الغازي كلاً من: محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، ويوسف البساطي كحكم مساعد ثانٍ، ومحمد العتباني كحكم رابع.

ويتولى محمد الشناوي إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو "VAR"، ويعاونه كلاً من أحمد حسام طه ومحمود دسوقي.