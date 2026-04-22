الدوري المصري

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كتب : محمد خيري

04:01 م 22/04/2026

الزمالك وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين الزمالك وبيراميدز، مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج، في مواجهة مباشرة على صدارة جدول الترتيب، حيث يتصدر الزمالك برصيد 46 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ويبراميدز

ويتولى محمد الغازي إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، كحكم ساحة.

ويعاون الغازي كلاً من: محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، ويوسف البساطي كحكم مساعد ثانٍ، ومحمد العتباني كحكم رابع.

ويتولى محمد الشناوي إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو "VAR"، ويعاونه كلاً من أحمد حسام طه ومحمود دسوقي.

الزمالك بيراميدز محمد الغازي الدوري المصري

التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
مصر تخفض تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
رفقة مكي وتامر حسني.. حمد فتحي لاعب السلة يكشف كواليس تجربته في التمثيل
بين اعتقاد ترامب وانقسام طهران.. 5 أيام تحدد مصير حرب إيران

