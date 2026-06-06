مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
21:45

سلوفينيا

مباريات ودية - منتخبات

الأرجنتين

- -
03:00

هندوراس

مباريات ودية - منتخبات

فنزويلا

1 0
01:00

تركيا

جميع المباريات

إعلان

أسباب رحيل يورتشيتش عن بيراميدز وموقفه من تدريب الأهلي

كتب : نهي خورشيد

11:13 م 06/06/2026 تعديل في 11:29 م

كرونوسلاف يورتشيتش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي جمال الغندور تفاصيل رحيل المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عن القيادة الفنية للفريق الكروي بنادي بيراميدز، موضحاً أن القرار تم إبلاغه لإدارة النادي خلال الأيام الماضية قبل إخطار اللاعبين بشكل رسمي.

كواليس رحيل يورتشيتش عن بيراميدز

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية إن يورتشيتش أبلغ مسؤولي بيراميدز برغبته في الرحيل يوم الخميس الماضي، قبل أن يوجه رسالة إلى لاعبي الفريق مساء الجمعة لإعلان نهاية مشواره مع النادي.

وأوضح أن إدارة بيراميدز كانت تسعى إلى تمديد عقد المدرب لموسم إضافي تقديراً لما قدمه مع الفريق، إلا أن يورتشيتش أبدى عدم رغبته في الاستمرار مؤكداً شعوره بأنه لن يتمكن من تقديم إضافة جديدة خلال الفترة المقبلة وفضل إنهاء تجربته وهو في أفضل حالاتها.

وأضاف الغندور أن المدرب الكرواتي يدرس حالياً أكثر من عرض خارجي أبرزها عرض من نادي النصر الإماراتي إلى جانب عرض آخر من أحد أندية الدوري السعودي، في حين لا يملك أي عروض رسمية من أندية الدوري المصري.

مدرب بيراميدز السابق يحسم موقفه من تدريب الأهلي

وأشار إلى أن يورتشيتش لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن ومن المنتظر أن يتخذ قراره النهائي خلال الفترة القادمة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود أي مفاوضات أو اتصالات رسمية أو شفهية بين المدرب والنادي الأهلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي بيراميدز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تحذير من الشبورة.. الأرصاد: ارتفاعات جديدة في الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء
أخبار مصر

تحذير من الشبورة.. الأرصاد: ارتفاعات جديدة في الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء
قبل انطلاق المونديال.. سلطات أميركية تحتجز نجم منتخب العراق
رياضة عربية وعالمية

قبل انطلاق المونديال.. سلطات أميركية تحتجز نجم منتخب العراق
10 صور لوصول لاعبي منتخب مصر لملعب هنتنجتون فيلد لمواجهة البرازيل وديا
رياضة محلية

10 صور لوصول لاعبي منتخب مصر لملعب هنتنجتون فيلد لمواجهة البرازيل وديا
"فينيسيوس يقود الهجوم".. تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة مصر وديا
رياضة محلية

"فينيسيوس يقود الهجوم".. تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة مصر وديا
أديب عن قضية نخنوخ: تفتيش منزله وبيان النيابة كشفا أبعادًا أكبر مما كنا
أخبار مصر

أديب عن قضية نخنوخ: تفتيش منزله وبيان النيابة كشفا أبعادًا أكبر مما كنا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد البرازيل (1-1)