كشف الإعلامي جمال الغندور تفاصيل رحيل المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عن القيادة الفنية للفريق الكروي بنادي بيراميدز، موضحاً أن القرار تم إبلاغه لإدارة النادي خلال الأيام الماضية قبل إخطار اللاعبين بشكل رسمي.

كواليس رحيل يورتشيتش عن بيراميدز

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية إن يورتشيتش أبلغ مسؤولي بيراميدز برغبته في الرحيل يوم الخميس الماضي، قبل أن يوجه رسالة إلى لاعبي الفريق مساء الجمعة لإعلان نهاية مشواره مع النادي.

وأوضح أن إدارة بيراميدز كانت تسعى إلى تمديد عقد المدرب لموسم إضافي تقديراً لما قدمه مع الفريق، إلا أن يورتشيتش أبدى عدم رغبته في الاستمرار مؤكداً شعوره بأنه لن يتمكن من تقديم إضافة جديدة خلال الفترة المقبلة وفضل إنهاء تجربته وهو في أفضل حالاتها.

وأضاف الغندور أن المدرب الكرواتي يدرس حالياً أكثر من عرض خارجي أبرزها عرض من نادي النصر الإماراتي إلى جانب عرض آخر من أحد أندية الدوري السعودي، في حين لا يملك أي عروض رسمية من أندية الدوري المصري.

مدرب بيراميدز السابق يحسم موقفه من تدريب الأهلي

وأشار إلى أن يورتشيتش لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن ومن المنتظر أن يتخذ قراره النهائي خلال الفترة القادمة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود أي مفاوضات أو اتصالات رسمية أو شفهية بين المدرب والنادي الأهلي.