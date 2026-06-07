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الزمالك يحصل على وعد مالي جديد من ممدوح عباس.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

12:57 ص 07/06/2026

ممدوح عباس

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كشف الإعلامي جمال الغندور نقلاً عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، تعهد بتقديم دعم مالي للقلعة البيضاء بقيمة 2.5 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يترقب دفعة مالية من ممدوح عباس

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن هذا التعهد يأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز الوضع المالي للنادي، والمساهمة في توفير السيولة اللازمة لمواجهة بعض الالتزامات والملفات المالية العالقة.

وأضاف أن إدارة الزمالك تواصل تحركاتها في أكثر من اتجاه من أجل إيجاد حلول للأزمات المالية التي يمر بها النادي، بالتوازي مع الاعتماد على هذا الدعم المتوقع من ممدوح عباس خلال المرحلة الحالية.

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جمال الغندور نادي الزمالك ممدوح عباس

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