كشف الإعلامي هاني حتحوت عن اقتراب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المقبل، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي.

كواليس فشل مفاوضات الأهلي مع الشحات

وأوضح حتحوت في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب يمتلك عرضين من خارج مصر الأول من نادي أهلي طرابلس الليبي مقابل راتب سنوي يصل إلى مليون و500 ألف دولار، بينما يأتي العرض الثاني من نادٍ قطري بقيمة تصل إلى مليوني دولار سنوياً.

وأشار إلى أن مفاوضات الأهلي مع الشحات توقفت عند عرض مالي يبلغ 25 مليون جنيه سنويًا صافٍ، إلى جانب بعض الامتيازات الإعلانية، وهو ما يقل كثيراً عن العروض الخارجية المقدمة للاعب.

وأضاف أن الشحات حجز بالفعل تذاكر سفر له ولأسرته خارج مصر في خطوة قد تسبق توقيعه لنادٍ جديد خلال الفترة المقبلة، على أن يحسم موقفه النهائي خلال الساعات القادمة، في حال عدم رفع الأهلي عرضه إلى نحو 40 مليون جنيه سنوياً.