حمادة عبد اللطيف: الجميع يستفيد من التحكيم.. والزمالك حقق نصف الحلم

أكد حمادة عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن تصريحاته قد تثير الجدل في بعض الأحيان، لكنها تنطلق من منطلق الانتماء والحرص على مصلحة الفريق، مشددًا على التزامه بالحديث بواقعية بعيدًا عن المجاملات.

وقال عبد اللطيف، خلال ظهوره الإعلامي، إن جميع الأندية تستفيد وتتضرر من قرارات التحكيم، رافضًا استخدام الأخطاء التحكيمية كذريعة لتبرير تراجع النتائج، مؤكدًا أن تقييم الأداء يجب أن يستند إلى معايير فنية واضحة.

وأوضح أن الزمالك نجح في تحقيق "نصف الحلم" خلال الموسم الجاري، في إشارة إلى النتائج الإيجابية التي حققها الفريق حتى الآن، مع بقاء الخطوة الأهم لاستكمال مشوار النجاح.

بيراميدز المنافس الأقوى للزمالك

وأشار إلى أن الفريق اعتمد مؤخرًا على عدد من لاعبي قطاع الناشئين، الذين قدموا مستويات مميزة وأثبتوا جدارتهم، لافتًا إلى أن عودة العناصر الأساسية قد تدفع بعضهم إلى دكة البدلاء، إلا أن المستقبل يظل واعدًا لهم.

وأضاف أن الزمالك يستحق الإشادة في المرحلة الحالية، خاصة في ظل المنافسة على صدارة الدوري، إلى جانب بلوغه نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن بيراميدز يعد من أبرز المنافسين على اللقب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الضغوط الواقعة على النادي الأهلي وبيراميدز تفوق نظيرتها على الزمالك، وهو ما ساهم في منح الفريق الأبيض مساحة أكبر للتطور والوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة.