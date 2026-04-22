الدوري المصري

المصري

- -
17:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:30

سيلتا فيجو

خبير لوائح يوضح أسباب تهدد غياب الزمالك عن كأس العالم للأندية 2029

كتب : محمد خيري

12:24 م 22/04/2026

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن الأسباب التي قد تحول دون مشاركة نادي الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية 2029، مؤكدًا أن معايير التأهل التي يضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم تعتمد بشكل أساسي على التتويج بدوري أبطال القارة.

وأوضح العمايرة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فيفا يخصص أربعة مقاعد لقارة إفريقيا في البطولة، تُمنح لأبطال دوري أبطال إفريقيا في النسخ المؤهلة، مع إمكانية اللجوء إلى التصنيف القاري فقط في حال تكرار الأندية الفائزة باللقب.

وأشار إلى أن فوز الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لن يكون كافيًا لضمان التأهل، إذ لا تُعد هذه البطولة ضمن المعايير الأساسية التي يعتمدها فيفا لاختيار المشاركين.

وأضاف أن الوضع الحالي قد يمنح بطاقة التأهل إلى أندية أخرى، مثل بيراميدز حال تتويجه بدوري الأبطال، إلى جانب أندية إفريقية بارزة مثل ماميلودي صن داونز والجيش الملكي والترجي الرياضي التونسي، وفقًا لنتائج البطولات القارية.

شروط مشاركة الأهلي في مونديال الأندية

كما لفت إلى أن حتى النادي الأهلي لن يضمن المشاركة إلا من خلال التتويج بدوري الأبطال خلال الفترة المحددة، مؤكدًا أن نظام البطولة لا يعتمد على التاريخ أو التصنيف القاري بشكل أساسي.

واختتم العمايرة تصريحاته بالتشديد على أن الطريق الوحيد شبه المؤكد أمام الأندية للمشاركة في مونديال الأندية يمر عبر منصة التتويج بدوري أبطال إفريقيا، في ظل صرامة المعايير التي يطبقها فيفا.

وزير المالية: إيراداتنا تتخطى حاجز التريليون جنيه في الموازنة الجديدة
"بيتنطط بين الشجر".. استنفار في المنوفية لمطاردة قرد هارب من حديقة
قرار قضائي جديد بشأن المتهم بهتك عرض الطفل "ياسين" بالبحيرة
أبرزها التسول وزواج الأطفال.. مجلس النواب يحيل 12 مشروع قانون للجان النوعية
إعلام إيراني: الحرس الثوري يهاجم سفينة ثالثة في مضيق هرمز
