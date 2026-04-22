أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن طلب نادي الزمالك بعدم خوض أي مباريات في الدوري بين مواجهتي ذهاب ونهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لم يُناقش حتى الآن، مشددًا على عدم صدور أي قرارات رسمية في هذا الشأن.

ويخوض فريق الزمالك، نهائي بطولة الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو المقبل، على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 16 من نفس الشهر.

وأوضح سويلم، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك دعمًا كاملًا من جميع الجهات داخل الكرة المصرية للزمالك من أجل التتويج بالبطولة القارية، مؤكدًا أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية يساندان الفريق في مهمته الإفريقية.

وأضاف أن جدول الدوري تم وضعه منذ بداية الموسم مع التأكيد على عدم إجراء تعديلات، وهو ما يسري على جميع الأندية دون استثناء، في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

تأجيل مباراة الزمالك لم يناقش

وأشار إلى أن مسألة تأجيل مباريات الزمالك لم تُطرح للنقاش حتى الآن، رغم تأكيده أن الجميع في مصر يتمنى تتويج الفريق باللقب القاري، إلا أن الالتزام باللوائح وجدول المسابقة يظل قائمًا حتى صدور أي قرار رسمي جديد.