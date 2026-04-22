مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
17:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:30

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

الالتزام بجدول الدوري مستمر.. رابطة الأندية ترد على طلب الزمالك

كتب : محمد خيري

01:17 م 22/04/2026

لاعبو نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن طلب نادي الزمالك بعدم خوض أي مباريات في الدوري بين مواجهتي ذهاب ونهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لم يُناقش حتى الآن، مشددًا على عدم صدور أي قرارات رسمية في هذا الشأن.

ويخوض فريق الزمالك، نهائي بطولة الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو المقبل، على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 16 من نفس الشهر.

وأوضح سويلم، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك دعمًا كاملًا من جميع الجهات داخل الكرة المصرية للزمالك من أجل التتويج بالبطولة القارية، مؤكدًا أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية يساندان الفريق في مهمته الإفريقية.

وأضاف أن جدول الدوري تم وضعه منذ بداية الموسم مع التأكيد على عدم إجراء تعديلات، وهو ما يسري على جميع الأندية دون استثناء، في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

تأجيل مباراة الزمالك لم يناقش

وأشار إلى أن مسألة تأجيل مباريات الزمالك لم تُطرح للنقاش حتى الآن، رغم تأكيده أن الجميع في مصر يتمنى تتويج الفريق باللقب القاري، إلا أن الالتزام باللوائح وجدول المسابقة يظل قائمًا حتى صدور أي قرار رسمي جديد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ثروت سويلم رابطة الأندية الدوري المصري

أحدث الموضوعات

بدء التقديم للترشيح الوزاري للدراسات العليا للأطباء.. الشروط والمواعيد
أخبار مصر

بدء التقديم للترشيح الوزاري للدراسات العليا للأطباء.. الشروط والمواعيد
أخبار مصر

رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
شئون عربية و دولية

قائمة الـ"نوتي".. ترامب يصنّف حلفائه في الناتو بسبب حرب إيران
أخبار المحافظات

دخل البلكونات.. قرد المنوفية الهارب يقتحم شرفات المنازل - فيديو وصور
أخبار مصر

2000 جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

