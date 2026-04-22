كشف إبراهيم عادل، لاعب وسط نادي نورشيلاند الدنماركي ومنتخب مصر، تفاصيل ما حدث خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، بعد فشل انتقاله من بيراميدز إلى خيتافي الإسباني، مؤكدًا أنه كان قريبًا للغاية من خوض التجربة الأوروبية قبل أن تتوقف الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وأوضح أن أحد مسؤولي نادي بيراميدز وافق في البداية على سفره إلى إسبانيا من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدًا لإتمام الانتقال، قبل أن يتلقى اتصالًا قبل موعد الكشف بـ24 ساعة يفيد بتراجع الإدارة عن إتمام الصفقة، خوفًا من رحيله لاحقًا إلى نادٍ آخر داخل مصر.

أزمة موقف داخل بيراميدز والمنتخب

وأشار إبراهيم عادل إلى أن قرار إيقاف الصفقة تزامن مع انتشار أنباء غير صحيحة حول إصابته، وهو ما نفاه بشكل كامل، مؤكدًا أنه كان في حالة فنية وجاهزية طبيعية خلال تلك الفترة.

وأضاف أن إدارة النادي طالبت بعودته إلى التدريبات، إلا أنه رفض ذلك بسبب تواجده مع منتخب مصر في معسكره، موضحًا أنه طلب من المسؤولين حل الأمر بشكل مباشر مع الجهاز الفني للمنتخب دون تدخل منه، احترامًا لالتزاماته الدولية في ذلك الوقت.

حالة غضب بسبب ضياع فرصة الاحتراف

واختتم اللاعب حديثه بالتأكيد على أنه كان يشعر بحزن شديد وقتها بعد ضياع فرصة الانتقال إلى الدوري الإسباني، خاصة أن الخطوة كانت تمثل له حلمًا كبيرًا في مسيرته الاحترافية، قبل أن تتعطل بشكل مفاجئ في اللحظات الأخيرة.