كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ملامح شكل الدوري المصري خلال المواسم المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل بالنظام الاستثنائي للمسابقة.

وأوضح دياب، في تصريحات تلفزيونية،عبر قناة أون سبورت، أن الرابطة تعتزم عقد مؤتمر رسمي خلال شهر أبريل الجاري للإعلان عن الراعي الجديد للدوري، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيتضمن حزمة من المكافآت المالية القوية، سواء للفريق البطل أو للأندية المشاركة.

نظام استثنائي للدوري المصري

وأكد رئيس الرابطة أن النظام الاستثنائي للدوري سيستمر خلال الموسمين المقبلين، بناءً على قرار الجمعية العمومية، في ظل ما حققه من تنافسية ملحوظة خلال الموسم الحالي.

وأضاف أن الشكل الجديد للمسابقة أسهم في رفع مستوى المنافسة، خاصة في مرحلتي التتويج وتفادي الهبوط، وهو ما انعكس على قوة المباريات وزيادة الإثارة بين الأندية.

وشدد دياب على وجود تنسيق كامل مع الاتحاد المصري لكرة القدم، فيما يتعلق ببرنامج منتخب مصر، مؤكدًا أن المنتخب يحظى بالأولوية، مع العمل على توفير فترات إعداد مناسبة قبل الاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم.