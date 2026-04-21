الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
21:00

كومو

مؤتمر للراعي.. أحمد دياب يكشف شكل استثنائي للدوري المصري في الموسم الجديد

كتب : محمد خيري

12:48 م 21/04/2026

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ملامح شكل الدوري المصري خلال المواسم المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل بالنظام الاستثنائي للمسابقة.

وأوضح دياب، في تصريحات تلفزيونية،عبر قناة أون سبورت، أن الرابطة تعتزم عقد مؤتمر رسمي خلال شهر أبريل الجاري للإعلان عن الراعي الجديد للدوري، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيتضمن حزمة من المكافآت المالية القوية، سواء للفريق البطل أو للأندية المشاركة.

نظام استثنائي للدوري المصري

وأكد رئيس الرابطة أن النظام الاستثنائي للدوري سيستمر خلال الموسمين المقبلين، بناءً على قرار الجمعية العمومية، في ظل ما حققه من تنافسية ملحوظة خلال الموسم الحالي.

وأضاف أن الشكل الجديد للمسابقة أسهم في رفع مستوى المنافسة، خاصة في مرحلتي التتويج وتفادي الهبوط، وهو ما انعكس على قوة المباريات وزيادة الإثارة بين الأندية.

وشدد دياب على وجود تنسيق كامل مع الاتحاد المصري لكرة القدم، فيما يتعلق ببرنامج منتخب مصر، مؤكدًا أن المنتخب يحظى بالأولوية، مع العمل على توفير فترات إعداد مناسبة قبل الاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم.

فيديو قد يعجبك



مقتل عنصرين شديدي الخطورة وضبط ترسانة أسلحة ومخدرات بـ104 ملايين جنيه
زيادة الأجور 21%.. مدبولي: لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
"جلطة وغيبوبة".. تفاصيل رحيل الفنانة حياة الفهد
وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 رسميًا
الشقة من حق الزوجة؟.. نهاد أبوالقمصان تفجر مفاجأة أكبر مقلب
زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟