يرى أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني لفريق الجونة، أن الزمالك هو الأقرب لحصد لقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري، في ظل حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق.

وأكد بيبو، في تصريحات إذاعية، أن المنافسة لا تزال قائمة، موضحًا أن المواجهات المباشرة بين الفرق المتنافسة ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد بطل المسابقة.

شكوى من التهميش الإعلامي

وأعرب المدير الفني للجونة عن استيائه من تجاهل وسائل الإعلام لما يقدمه فريقه هذا الموسم، قائلًا: "نشعر بظلم إعلامي كبير، وهناك تجاهل واضح لأداء ونتائج الجونة، وربما يرجع ذلك لتواجدنا في مجموعة الهبوط".

أهداف الجونة هذا الموسم

وأشار بيبو إلى أن الجهاز الفني كان يطمح للتواجد ضمن الفرق السبعة الكبار، مؤكدًا: "اتفقنا مع اللاعبين على المنافسة ضمن السبعة الكبار، وبذلنا مجهودًا كبيرًا، لكن لم ننجح في تحقيق هذا الهدف".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يسعى حاليًا لإنهاء الموسم بشكل قوي، من خلال التواجد ضمن أول ثلاثة مراكز في مجموعة الهبوط، وتحقيق أفضل نتائج ممكنة خلال الفترة المقبلة.