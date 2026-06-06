طلب نادي بيراميدز، التعاقد رسميًا مع خالد عوض الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ مصراوي، أن نادي بيراميدز ينتظر في الوقت الحالي وصول رد من إدارة نادي طلائع الجيش لبدء التفاوض حول المقابل المادي لإتمام الصفقة.

وأوضح، أن النادي الأهلي مهتم بضم خالد عوض لكن يبقي فريق بيراميدز هو الأكثر جدية في التفاوض، بينما الأهلي لازال يفكر في إرسال عرض رسمي للتعاقد معه.