الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

رسميا.. منتخب مصر يعلن إصابة إسلام عيسى بقطع في الرباط الصليبي

كتب : هند عواد

12:50 م 02/04/2026 تعديل في 02:44 م

إسلام عيسى

أعلن منتخب مصر، في بيان رسمي، إصابة إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

إصابة إسلام عيسي بقطع في الرباط الصليبي

تعرض إسلام عيسى للإصابة في الدقيقة 64 خلال مباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية، التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يخرج ويحل محله هيثم حسن.

تفاصيل إصابة إسلام عيسي

أثبتت الأشعة التي خضع لها إسلام عيسي إصابته بقطع بالرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، عقب توجه اللاعب مباشرة لإجراء الأشعة بعد وصول بعثة منتخب مصر الأول، صباح اليوم قادمة من إسبانيا.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى القاهرة قادمة من إسبانيا، فجر اليوم الخميس، بعد خوض ودية أمام إسبانيا، على ملعب ستاد إسبانيول، استعدادا لكأس العالم 2026.

إسلام عيسى منتخب مصر كأس العالم 2026 إسبانيا

ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
