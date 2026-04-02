أعلن منتخب مصر، في بيان رسمي، إصابة إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

إصابة إسلام عيسي بقطع في الرباط الصليبي

تعرض إسلام عيسى للإصابة في الدقيقة 64 خلال مباراة منتخب مصر وإسبانيا الودية، التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يخرج ويحل محله هيثم حسن.

تفاصيل إصابة إسلام عيسي

أثبتت الأشعة التي خضع لها إسلام عيسي إصابته بقطع بالرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، عقب توجه اللاعب مباشرة لإجراء الأشعة بعد وصول بعثة منتخب مصر الأول، صباح اليوم قادمة من إسبانيا.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى القاهرة قادمة من إسبانيا، فجر اليوم الخميس، بعد خوض ودية أمام إسبانيا، على ملعب ستاد إسبانيول، استعدادا لكأس العالم 2026.

