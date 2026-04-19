يخوض نادي الزمالك مواجهة قوية أمام المصرية للاتصالات، في نهائي بطولة كأس مصر لكرة السلة، وذلك على صالة حسن مصطفى، وسط ترقب كبير لحسم اللقب.

موعد مباراة الزمالك والاتصالات

وتنطلق المباراة بين الزمالك والمصرية للاتصالات، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يحمل طموحات مختلفة للفريقين؛ حيث يسعى الزمالك لانتزاع أول ألقابه في البطولة منذ عام 2006، بينما يطمح فريق المصرية للاتصالات لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه.

وكان الزمالك قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على النادي الأهلي في الدور نصف النهائي، فيما نجح فريق المصرية للاتصالات في عبور عقبة الاتحاد السكندري للوصول إلى المباراة النهائية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتصالات

ومن المقرر أن تُنقل المباراة بين الزمالك والمصرية للاتصالات، عبر القنوات الناقلة لبطولات كرة السلة المحلية، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة في ظل قوة المواجهة وتساوي الطموحات بين الفريقين.

وتحظى المباراة بطاقم تحكيم أجنبي مكوّن من مارتن فوليك، وفينتسيسلاف فيليكوف، وأندريس أونكروجرز، لإدارة اللقاء الحاسم.