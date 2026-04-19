الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

17:30

أرسنال

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتصالات في نهائي كأس مصر للسلة

كتب : محمد خيري

03:12 م 19/04/2026

فريق سلة الزمالك في مباراة سابقة

يخوض نادي الزمالك مواجهة قوية أمام المصرية للاتصالات، في نهائي بطولة كأس مصر لكرة السلة، وذلك على صالة حسن مصطفى، وسط ترقب كبير لحسم اللقب.

موعد مباراة الزمالك والاتصالات

وتنطلق المباراة بين الزمالك والمصرية للاتصالات، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يحمل طموحات مختلفة للفريقين؛ حيث يسعى الزمالك لانتزاع أول ألقابه في البطولة منذ عام 2006، بينما يطمح فريق المصرية للاتصالات لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه.

وكان الزمالك قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على النادي الأهلي في الدور نصف النهائي، فيما نجح فريق المصرية للاتصالات في عبور عقبة الاتحاد السكندري للوصول إلى المباراة النهائية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتصالات

ومن المقرر أن تُنقل المباراة بين الزمالك والمصرية للاتصالات، عبر القنوات الناقلة لبطولات كرة السلة المحلية، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة في ظل قوة المواجهة وتساوي الطموحات بين الفريقين.

وتحظى المباراة بطاقم تحكيم أجنبي مكوّن من مارتن فوليك، وفينتسيسلاف فيليكوف، وأندريس أونكروجرز، لإدارة اللقاء الحاسم.

الزمالك المصرية للاتصالات كأس مصر

فيديو قد يعجبك



تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أزمة الوقود تضرب شركات الطيران العالمية: إلغاء خطوط ومئات الرحلات
إيران: مضيق باب المندب في أيدي "الحوثيين" وأي مكر سيواجه ردًا متسلسلًا
لماذا لا يحب كثيرون يوم الثلاثاء؟.. طبيب يكشف مفاجأة
محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك ايفرتون (فيديو)
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)