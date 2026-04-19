تراجع الأهلي وصعود الزمالك.. الغندور يعلق على التصنيف الأفريقي الجديد

علق الإعلامي خالد الغندور على التحديثات الأخيرة في التصنيف الأفريقي للأندية، والتي شهدت تغييرات بارزة تخص الأندية المصرية عقب نتائج البطولات القارية.

وأوضح الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التصنيف الجديد شهد صعود نادي ماميلودي صن داونز إلى المركز الأول بعد تأهله إلى النهائي، فيما تراجع النادي الأهلي إلى المركز الثاني، بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وأضاف أن نادي الزمالك تقدم إلى المركز الخامس بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما تراجع بيراميدز إلى المركز السادس.

وأشار إلى أنه في حال إقامة بطولة «السوبر ليج الأفريقي»، فمن المتوقع أن يمثل مصر كل من الأهلي والزمالك في المنافسات، وفقًا للتصنيف الحالي.

الزمالك يتأهل للنهائي والأهلي يودع

وكان الأهلي قد ودّع دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام الترجي التونسي ذهابًا وإيابًا، بينما نجح الزمالك في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية عقب تفوقه على شباب بلوزداد في نصف النهائي.