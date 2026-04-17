الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
20:45

كالياري

الدوري الفرنسي

لانس

- -
20:45

تولوز

إعلان

الفتح السعودي يحسم موقفه من ضم مروان عطية وفيستون مايلي

كتب : نهي خورشيد

02:00 م 17/04/2026
    مروان عطية
    مروان عطية
    مروان عطية
    فيستون مايلي وعائلته
    فيستون مايلي وعائلته
    فيستون مايلي
    زلاكة يحتفل بعيد ميلاد مايلي

كتب - نهى خورشيد
نفى محمد الضيف مدير المركز الإعلامي بنادي الفتح السعودي، وجود أي مفاوضات مع النادي الأهلي بشأن التعاقد مع لاعب الوسط مروان عطية ومايلي.

هل سينتقل مروان عطية أو فيستون مايلي إلى الفتح السعودي؟

وأوضح الضيف في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الفتح لم تدخل في أي مفاوضات رسمية أو حتى شفهية مع القلعة الحمراء بخصوص اللاعب، مشدداً على أن اسم عطية لم يطرح داخل النادي في الفترة الأخيرة.

كما أشار إلى أن الأمر ذاته ينطبق على المهاجم فيستون ماييلي، موضحاً أنه لا توجد أي مفاوضات أو اتفاقات مع اللاعب تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل، تترقب الجماهير مواجهة قوية في الدوري المصري الممتاز، إذ يلتقي الأهلي وبيراميدز في الثامنة مساء يوم 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات مرحلة التتويج، على أن تذاع عبر قناة أون سبورت.

مروان عطية فيستون مايلي الأهلي

إعلان

