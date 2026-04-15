كشف الإعلامي خالد الغندور عن تراجع نادي بيراميدز عن طلبه السابق باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهته المرتقبة أمام نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، أن الإدارة المالكة للنادي رفضت استكمال إجراءات استقدام الحكام الأجانب، بسبب التكاليف المالية المرتفعة، ما دفع الإدارة التنفيذية لإبلاغ الاتحاد المصري لكرة القدم بالتراجع عن الطلب.

وأضاف أن بيراميدز وافق رسميًا على إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري، لتنتهي بذلك أزمة الجدل التحكيمي قبل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 23 أبريل الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على اللقب.