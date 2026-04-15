دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

21:00

ريال مدريد

الدوري السعودي

النصر

20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

21:00

سبورتينج لشبونة

الإدارة المالكة رفضت.. تراجع مفاجئ لبيراميدز عن طلبه قبل مواجهة الزمالك

كتب : محمد خيري

02:11 م 15/04/2026

خالد الغندور

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تراجع نادي بيراميدز عن طلبه السابق باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهته المرتقبة أمام نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، أن الإدارة المالكة للنادي رفضت استكمال إجراءات استقدام الحكام الأجانب، بسبب التكاليف المالية المرتفعة، ما دفع الإدارة التنفيذية لإبلاغ الاتحاد المصري لكرة القدم بالتراجع عن الطلب.

وأضاف أن بيراميدز وافق رسميًا على إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري، لتنتهي بذلك أزمة الجدل التحكيمي قبل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 23 أبريل الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على اللقب.

فيديو قد يعجبك



الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026
لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات إماراتية إيرانية رفيعة لبحث التهدئة
دون أي شروط.. ناصر منسي يفاجئ الزمالك بشأن تجديد عقده
10 دقائق بعد الأكل.. عادة بسيطة تمنع ارتفاع سكر الدم وتحسن صحة القلب
دفاع إبراهيم سعيد: مبالغ النفقة وصلت لقرابة مليون جنيه.. و45 قضية مقامة ضده
لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات إماراتية إيرانية رفيعة لبحث التهدئة
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير