أعلن نادي سموحة التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب عدم احتساب بعض القرارات خلال مباراته أمام الأهلي في الدوري.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من مجموعة التتويج ببطولة الدوري.

خطاب نادي سموحة

وتقدم نادي سموحة باحتجاجا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على بعض القرارات التحكيمية، حيث جاء الخطاب على النحو التالي:

نرسل لسيادتكم بخصوص أحداث مباراة نادي سموحة والنادي الأهلي، والتي أقيمت يوم السبت الموافق 2026/4/11 على استاد القاهرة، ضمن الأسبوع الثاني من المرحلة النهائية من الدوري العام

وأضاف: "نشير إلى أن ما حدث من طاقم تحكيم المباراة، بقيادة حكم الساحة محمود ناجي، ومعه حكم تقنية الفار وائل فرحان، قد أثر تأثيرًا مباشرًا على نتيجة المباراة".

وأوضح: "أن طاقم تحكيم المباراة جاء بقرار غريب، تمثل في عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة وواضحة لصالح نادي سموحة، نتيجة عرقلة مهاجم الفريق داخل منطقة جزاء النادي الأهلي، وسط تغافل من حكم الساحة".

وتابع: "تغافل الحكم رغم وضوح الرؤية التي تؤكد وجود ركلة جزاء، ورغم توافر تقنيات غرفة الفار، حيث لم يتم استدعاء حكم الساحة، بالرغم من إقرار خبراء التحكيم بأحقية سموحة في ركلة الجزاء".

وأكد: "إن دلّ ذلك على شيء، فإنه يدل على تعنت واضح من حكم الساحة وحكم الفار ضد نادي سموحة، وانحياز كامل للخصم".

وأكمل: "نحن نثق في نزاهة التحكيم المصري ونزاهة الاتحاد المصري لكرة القدم في إدارة اللعبة، ولكن تكرار مثل هذه المواقف يسبب أزمة ثقة ويشعرنا بالظلم".

وشدد: "أن هذه الأخطاء تضيع مجهود الجهاز الفني واللاعبين، وتضر بالأندية التي تبذل جهدًا كبيرًا وتنفق أموالًا طائلة من أجل الظهور بصورة مشرفة للكرة المصرية".

وأشار: "أن النادي يطالب بضرورة إيجاد حلول، خاصة مع تزايد شكاوى الأندية من القرارات التحكيمية غير العادلة".

وأكد: "يهيب نادي سموحة بلجنة الحكام معاقبة الحكام المخطئين، حفاظًا على حقوق الأندية التي تهدر بسبب الأخطاء التحكيمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على نتائج المباريات".

واختتم النادي: أن يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الأخطاء، كما دعا إلى عدم تعيين الحكمين المذكورين في أي مباريات يكون سموحة طرفًا فيها خلال ما تبقى من الموسم الجاري.