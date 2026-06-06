أول تعليق لييس توروب بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن إقتراب المدرب الحسين عموتة المدير الفني السابق لمنتخب الأردن من قيادة فريق النادي الأهلي في الموسم المقبل خلفا للدنماركي ييس تورب الذي تم توجيه الشكر له.

وقال موقع "شوف tv سبورت" المغربي إن الحسين عموتة بات قريب جدا من قيادة فريق الأهلي والمفاوضات حاليًا مع إدارة القلعة الحمراء في مراحل متقدمة.

سجل حافل بالألقاب

نجح عموتة في تحقيق العديد من النجاحات إذ حصد من الوداد المغربي لقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 2017، كما توج بكأس الكونفيدرالية نسخة 2010 مع نادي الفتح الرباطي ، كما حصد لقب الدوري المغربي مع الوداد في 2017 ومع الجيش الملكي في 2023 بالإضافة إلي كأس العرش مع الفتح الرباطي في نسخة 2010.

وعلي الصعيد القاري، حصل عموتة علي كأس أمم أفريقيا للمحليين مع منتخب المغرب في نسخة 2020 ، ووصل إلي نهائي كأس آسيا مع منتخب الأردن.