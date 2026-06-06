رد المطرب أحمد سعد، على الجدل المثار والانتقادات التي طالته خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بـ"ضفيرة شعر" و"توكة ذقن" في مناسبات فنية مختلفة.

وقال أحمد سعد، ببرنامج"عرب وود": "لوكاتي، أنا عارف إن الناس بتتكلم عنها، وإنها بتثير الجدل، والناس بتتكلم على أي حاجة حلوة، ولما بتشوف صورة حلوة مهندمة، لو بيحطوا عليها (لايك) كنت لبست طول عمري كدة".

وتابع: "بقيت زي الطيار لما بيلبس بدلة طيار.. ده لبس الشغل بتاعي، وأنا مش بلبس كدة مع ولادي، ولما بكون خارج معاهم بلبس لبس محترم وأكون شخص مهندم وببقى شخصية تانية غير كدة تماما".

وأوضح: "لو لبست بدلة وبيبيونة هيشوفوني في الصورة وهيرفعها لفوق ومش هيتكلم عني أصلا ولا هيشوفني، والناس لو مبتحبش كدة أكيد مش هعمل كدة".

وأضاف: "هم مش بيتكلموا ولا بيهتموا إلا بالحاجات الغريبة، وده بقى جزء من شغلي، ولما عملت حاجات طبيعية ولبست عادي مكنش ليا وجود أصلا في الحياة".

إطلالة مثيرة للفنان أحمد سعد

وكان المطرب أحمد سعد، لفت الأنظار خلال ظهوره مؤخرا بإطلالة غير تقليدية، بعدما ظهر وهو يضع "خرز" وإكسسوارات معدنية داخل لحيته، وهو اللوك الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع غرابة الفكرة بالنسبة للجمهور العربي.

أحمد سعد يطرح الألبوم الفرفوش

وكان أحمد سعد طرح مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد "الألبوم الفرفوش" المكون من 5 أغنيات من بينهم أغنية "جوزها" يقدمها أحمد سعد من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع وميكس كلوبيكس، وماستر هاني محروس.

وأغنية "خبر عاجل" من كلمات حازم إكس، ومن ألحان كريم الصباغ وفلسطيني وتوزيع فلسطيني ريمكس، وميكس وماستر هاني محروس.

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