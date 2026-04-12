مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

0 0
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

إعلان

عبد الحفيظ ووفد الأهلي يغادرون اتحاد الكرة وفشل الجلسة

كتب- مراسل مصراوي:

12:38 م 12/04/2026 تعديل في 01:22 م

سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غادر وفد الأهلي مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد تعثر انعقاد جلسة الاستماع الخاصة بتسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لمباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

وجاء إلغاء الجلسة في أعقاب خلاف بين الطرفين حول شروط الحضور، حيث تمسك مسؤولو الأهلي بحضور كامل الوفد، الذي ضم سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب ناصر عباس الخبير التحكيمي، وجمال جبر رئيس المركز الإعلامي.

في حين أصر اتحاد الكرة على الالتزام بالقرار السابق، الذي يقضي بقصر الحضور على ممثل واحد من الجهاز الفني وآخر من الجهاز الإداري، على أن يكونا من حاملي التصاريح الرسمية.

الأهلي يطلب استماع جلسة الفار

وكان الأهلي قد تقدم بطلب رسمي للاطلاع على محادثات غرفة الـVAR، عقب الجدل التحكيمي الذي شهدته المباراة، خاصة فيما يتعلق بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق في الدقائق الأخيرة.

الأهلي اتحاد الكرة سيد عبدالحفيظ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مش مجرد اكتئاب.. أستاذ طب نفسي يحلل تصرفات سيدة الإسكندرية قبل إنهاء حياتها
أحمد بلال عن مقارنته بناصر منسي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"
فقد النطق والحركة.. السيد حافظ يكشف تطورات حالة سامي عبدالحليم الصحية
مصدر يكشف.. أول تحرك من الأهلي بعد فشل جلسة الاستماع بالجبلاية
تحذير لـ5 أبراج بسبب وجود القمر ببرج الدلو.. خسائر مالية وقرارات صعبة
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع حرارة تدريجي والقاهرة تسجل 29 درجة
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية