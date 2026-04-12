عبد الحفيظ ووفد الأهلي يغادرون اتحاد الكرة وفشل الجلسة

غادر وفد الأهلي مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد تعثر انعقاد جلسة الاستماع الخاصة بتسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لمباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

وجاء إلغاء الجلسة في أعقاب خلاف بين الطرفين حول شروط الحضور، حيث تمسك مسؤولو الأهلي بحضور كامل الوفد، الذي ضم سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب ناصر عباس الخبير التحكيمي، وجمال جبر رئيس المركز الإعلامي.

في حين أصر اتحاد الكرة على الالتزام بالقرار السابق، الذي يقضي بقصر الحضور على ممثل واحد من الجهاز الفني وآخر من الجهاز الإداري، على أن يكونا من حاملي التصاريح الرسمية.

الأهلي يطلب استماع جلسة الفار

وكان الأهلي قد تقدم بطلب رسمي للاطلاع على محادثات غرفة الـVAR، عقب الجدل التحكيمي الذي شهدته المباراة، خاصة فيما يتعلق بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق في الدقائق الأخيرة.