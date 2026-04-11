وجهت جماهير النادي الأهلي العديد من رسائل التحفيز للاعبي الفريق، عقب نهاية مباراة الفريق أمام سموحة في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان المارد الأحمر حقق الفوز على حساب نظيره سموحة اليوم السبت 11 أبريل، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثانية بمرحلة التتويج بالدوري.

رسائل قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق

ورددت جماهير الأهلي العديد من الهتافات لدعم لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة لحصد لقب الدوري، منها هتاف: "بالدم بالروح الدوري مش هيروح".

وفي المقابل رددت جماهير المارد الأحمر هتاف: "الدوري بيته أهلاوي"، في إشارة إلى قدرة المارد الأحمر على حسم لقب الدوري في النسخة الحالية من البطولة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 44 في المركز الثالث بجدول الترتيب، جمعهم من 22 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد فريق سموحة عند النقطة رقم 31 في المركز السابع بجدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة بالدوري المصري

"بعد هدف سموحة".. الأهلي يفشل في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة على التوالي