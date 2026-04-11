مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

2 0
21:00

نهضة بركان

الدوري المصري

بيراميدز

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

2 1
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
18:30

فولهام

جميع المباريات

"بيته أهلاوي".. رسائل قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق بعد الفوز على سموحة

كتب : يوسف محمد

10:32 م 11/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي (7) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي (6) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي (5) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت جماهير النادي الأهلي العديد من رسائل التحفيز للاعبي الفريق، عقب نهاية مباراة الفريق أمام سموحة في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان المارد الأحمر حقق الفوز على حساب نظيره سموحة اليوم السبت 11 أبريل، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الثانية بمرحلة التتويج بالدوري.

رسائل قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق

ورددت جماهير الأهلي العديد من الهتافات لدعم لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة لحصد لقب الدوري، منها هتاف: "بالدم بالروح الدوري مش هيروح".

وفي المقابل رددت جماهير المارد الأحمر هتاف: "الدوري بيته أهلاوي"، في إشارة إلى قدرة المارد الأحمر على حسم لقب الدوري في النسخة الحالية من البطولة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 44 في المركز الثالث بجدول الترتيب، جمعهم من 22 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد فريق سموحة عند النقطة رقم 31 في المركز السابع بجدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة بالدوري المصري

"بعد هدف سموحة".. الأهلي يفشل في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة على التوالي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وسموحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة المحمول تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%
اقتصاد

شعبة المحمول تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات
شئون عربية و دولية

الداخلية الكويتية: إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات
أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف
أخبار مصر

أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف
منظومة رقابية صارمة.. الإسكندرية تتحرك لحماية تراثها وحصر المباني التاريخية
أخبار المحافظات

منظومة رقابية صارمة.. الإسكندرية تتحرك لحماية تراثها وحصر المباني التاريخية
إيران تنفي عبور سفن حربية أمريكية من مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تنفي عبور سفن حربية أمريكية من مضيق هرمز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات