الدوري المصري

زد

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الاتحاد السكندري

رسالة زوجة حسام حسن للجماهير عقب مباراة مصر وروسيا الودية

كتب : محمد الميموني

12:16 ص 29/05/2026 تعديل في 12:17 ص
    حسام حسن وزوجته (1)_1
    حسام حسن وزوجته (1)
    حسام حسن وزوجته (3)
    حسام حسن وزوجته (6)
    حسام حسن وزوجته (4)
    حسام حسن وزوجته (5)

نشرت دانا علي، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"، صورة من مباراة مصر وروسيا وكتب عليها :" ربنا معاكم يا مصريين".

وحقق منتخب مصر على نظيره منتخب روسيا في المباراة الودية اليوم قبل انطلاق منافسات كأس العالم للنسخة 2026.

وأحرز الهدف الأول لمنتخب مصر اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة الـ65 من عمر المباراة.
وتوج منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة بعد الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم.

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.

طبيب يحذر: تناول هذه الأجزاء من الأضحية قد يضر صحتك
طبيب يحذر: تناول هذه الأجزاء من الأضحية قد يضر صحتك
