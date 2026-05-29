10 صور ترصد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر

أول ظهور وتعليق لأسرة حمزة عبدالكريم بعد انضمامه الأول لمنتخب مصر

سجل اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم، ظهوره الرسمي الأول مع منتخب مصر الأول، بعد مشاركته في ودية روسيا التي أقيمت على ستاد القاهرة، استعدادًا لكأس العالم 2026.

ونجح منتخب مصر في الفوز بنتيجة 1-0، على روسيا، في البروفة قبل الأخيرة لكأس العالم المقرر إقامته شهر يونيو المقبل.

وشارك حمزة لأول مرة بقميص منتخب مصر في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، ليسجل ظهوره الرسمي الأول مع الفراعنة.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر في البروفة الأخيرة للمونديال مع البرازيل يوم 7 يونيو المقبل.

